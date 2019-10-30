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«Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс
Президенту Владимиру Зеленскому нужно уделить больше времени теме Крыма
Как передает Politeka.net, об этом сообщил на своей страничке в Facebook блогер и журналист Айдер Муждабаев.
Он напомнил, что президент Зеленский заявил, что тема оккупированного Крыма практически исчезла из информационной повестки СМИ.
«Тот случай, когда с ним невозможно не согласиться. «Исчезновение», о котором говорит президент, произошло не сейчас, а минимум года три назад. Еще тогда вышли результаты исследований телеэфиров, по которым стало понятно, что дело плохо. Все эти годы сотрудники фейкового минстеця просто убрали Крым с информационной повестки. Ровно те же самые люди, которые провалили в принципе всю информационную политику в Украине при Порошенко», — написал он.
Кроме того журналист подчеркнул, что при этом нужно признать, что забывали про Крым не все журналисты, за что редко слышали слова благодарности от власти, потому что побед для хвастовства не было, а критику они ненавидели. По словам журналиста, он с коллегами и телеканала ATR были у минстеця, как кость в горле.
По его словам, при любой власти он со своими коллегами уделял, уделяет и будет уделять теме Крыма и Донбасса максимум времени и максимум сил. Потому что другого выхода у нас нет. Надо или бороться за Крым, за Донбасс – или сдаваться.
Айдер Муждабаев призвал чаще думать об этом своих коллег, особенно с крупных каналов, исключая вражеские.
«Это должен быть наш общий вклад в войну за независимость и возвращение нашей земли», — заключил он.
Ранее в России задумали переименовать аннексированный украинский Крым, используя любимые «скрепы».
Об этом заявил человек президента России Владимира Путина Георгий Мурадов.
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — отметил он.
В то же время сам Мурадов утверждает, что это якобы поможет Крыму выйти на новый уровень.
Теги: Донбасс, президент, Крым, Освобождение Донбасса, Зеленский
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