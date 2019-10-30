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Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»
Европейский союз и Российская Федерация загнали Украину в угол на газовых переговорах
Как передает Politeka.net, об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников на своей странице в Facebook.
По его словам, выбор у Киева здесь небольшой — либо согласиться на условия Москвы, попадая при этом в энергетическую кабалу, либо потерять миллиарды долларов.
Эксперт, комментируя недавние трехсторонние газовые переговоры с участием представителей Украины, ЕС и РФ, утверждает, что Киев оказался загнанным в угол. Российские энергетики решили воспользоваться уже проверенной тактикой Кремля, выставляя украинской стороне все новые условия.
В частности, сейчас РФ предлагает применить принципиально новый подход к заключению транзитного договора, предлагая Киеву отказаться от штрафов, наложенных на Газпром украинским Антимонопольным комитетом, урегулировать все вопросы по искам к российскому монополисту в Международный арбитраж, и согласиться на прямые поставки газа из РФ.
«Выбор у Украины здесь небольшой. Можно согласиться на условия России, и угодить в энергетическую кабалу, или же потерять миллиарды долларов. В случае отказа РФ продавит вариант с продлением действующего соглашения еще на год — разумеется, при поддержке ЕС, а после этого, когда будут достроены обходные газопроводы, отбросит в сторону все церемонии, и начнет разговаривать с Киевом языком шантажа», — заключил он.
Ранее Виталий Портников заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут заставить подписать новый договор с Россией.
«Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы, который будет иметь важное значение для постсоветского пространства», — считает он.
По его словам, в обмен на установление мира, восстановления территориальной целостности на Донбассе или продолжение транзита российского газа Украине предложат подписать именно такое соглашение. Но здесь есть нюанс, соглашение должно быть не с одной Россией – а со всеми «братьями» сразу.
Ранее сообщалось, что газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Он объяснил, что Москва здесь осознано идет на конфликт, поскольку хочет выторговать наиболее выгодные для себя условия.
Михаил Гончар не верит в успешный исход переговоров между Украиной и РФ по транзиту российского газа. Эксперт объяснил, что здесь действительно немного поводов для оптимизма. В Кремле прекрасно понимают, что к власти в Украине пришла неопытная команда, и постоянно получают подтверждения этому. Поэтому Москва сейчас осознанно идет на создание конфликтной ситуации.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Европа
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