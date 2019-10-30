Яременко извинился перед семьей и Зеленским

30.10.2019 21:37

Нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждавший, что его переписка с секс-работницей была им сознательно сфабрикована для провокации против представителей СМИ, извинился за свой поступок.

На своей странице в соцсети Яременко написал:

«Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».

Напомним, 29 октября журналист издания «Буквы» в сессионном зале ВР снял на фото, как нардеп Яременко переписывается в онлайн-сети знакомств с девушкой из секс-индустрии.

При этом нардеп изначально заявил, что этот чат сфабрикован им специально.

Источник: https://donpress.com