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Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии
В Украине зафиксировали вспышку дифтерии, при этом сыворотка против болезни нужна всем больницам, которой по состоянию на 24 октября было всего 140 флаконов по всей в Украине. При этом привиты от дифтерии в Украине за 9 месяцев 2019 года были только 52% взрослых и 59% детей.
С диагнозом дифтерии за последние две недели были госпитализированы уже около двух десятков человек. В Киеве госпитализировали девятилетнего мальчика, который не был привит из-за отказа родителей, также реанимацию попала киевлянка. Всего, по ситуации на 29 октября, в Киеве зафиксировали три случая дифтерии, передают Украинские новости.
Всплеск инфекции начался в средине октября, когда сразу 15 студентов-иностранцев попали в больницу в Ужгороде. Затем такой же диагноз поставили жителю Тернопольской области.
Дифтерию вызывает коринобактерия. Когда она попадает в организм, то выделяет токсины, которые поражают слизистые ротоглотки, сердечно-сосудистую и нервную системы, почки. Бактерия передается воздушно-капельным путем от больного человека или носителя бактерии – человек может не болеть, поскольку вакцинирован, но быть носителем. Инфицироваться можно и от бытовых предметов, с которыми контактировал зараженный человек. В открытом пространстве дифтерийная палочка может существовать две недели. Поэтому жилье больного обязательно дезинфицируют. Бактерия гибнет во время нагревания (60°С и выше) и при попадании прямых солнечных лучей. Раствор сулемы убивает бактерию за одну минуту.
После попадания коринобактерии в организм может пройти от трех до 10 дней, пока проявятся первые симптомы дифтерии.
Болезнь опасна тем, что ее сложно распознать. Симптомы очень похожи на обычную вирусную инфекцию, говорит врач-педиатр Татьяна Додико. Больной чувствует боль в горле, температура повышается до 38, отекает шея и слизистая. Основные симптомы: интоксикация, белый налет на миндалинах и круп, который поражает верхние дыхательные пути и приводит к острой дыхательной недостаточности.
Осложнения дифтерии могут быть смертельными, говорит Алла Волоха, завкафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.
"Дифтерийный токсин поражает сердце, возникает воспаление сердечной мышцы – миокардит. Это может быть смертельным. При дифтерийном крупе из-за появления пленок в гортани больной может умереть от удушья. При гипертоксической форме дифтерии может развиться шок – тоже угроза для жизни. Поражается нервная система – параличи черепно-мозговых нервов, нейропатия. Развивается острая почечная недостаточность", – поясняет профессор Алла Вороха.
По данным ВОЗ, от осложнений умирает 50-100 из 1000 больных.
В предыдущие годы регистрировались единичные случаи дифтерии – 10 в прошлом году. Только в октябре 2019 года уже зафиксировано большее количество случаев.
"Рост числа заболеваний должен насторожить. В сравнении со вспышками кори процент осложнений и летальности от дифтерии намного больше. Можно сказать, что сейчас есть угроза начала эпидемии", – считает Татьяна Додико.
Для лечения дифтерии пациентам вводят специальную сыворотку. На 24 октября в Украине было 140 флаконов сыворотки против дифтерии. На 20 больных этого мало, отмечает Ольга Голубовская, советник министра здравоохранения. Антитоксин надо вводит каждому больному, независимо от тяжести заболевания. А курс лечения для одного взрослого требует 50 доз.
Спровоцировать эпидемию может недостаточный уровень вакцинации. А прививки – единственный способ предупредить дифтерию. Но за первые девять месяцев 2019 года в Украине были привиты от дифтерии 52% взрослых и 59% детей возрастом до года. Этого недостаточно. При этом отследить точное количество вакцинированных взрослых сложно. Многие из них не имеют листа прививок. Контроль больше сосредоточен на вакцинации детей.
"Чтобы работал коллективный иммунитет, нужно, чтобы уровень вакцинации достигал 95-97% во всех возрастных категориях. В таком случае распространение болезни становится невозможным. Чтобы защитить себя от дифтерии, надо делать прививку, для этого нужно обратиться к семейному врачу, проверить своей календарь прививок и получить направление. Вакцины есть в больницах, и они бесплатные", – говорит Татьяна Додико.
Если справки о прививках нет, можно сдать тест на антитела. Результаты покажут, достаточно ли в организме антител. Если нет, нужно делать прививку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, эпидемия, корь, дифтерия
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