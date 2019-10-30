Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности

30.10.2019 17:00

Верховная Рада приняла решение, согласно которому город Переяслав-Хмельницкий исчезнет с карты Украины

Как передает Politeka.net, в среду, 30 октября, за переименование соответствующего города проголосовали 267 народных депутатов.

Город будет называться «Переяслав». С соответствующим предложением в парламент обратился Киевский областной совет.

«Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом в договоре Руси с Византией. В середине XI века Переяслав стал мощным центром Переяславского княжества, которое некоторое время имело статус третьего княжеского стола после Киева и Чернигова. В 1585 году городу предоставлено Магдебургское право, а в 1654 году в Переяславле состоялась Переяславская рада, которая определила дальнейшую судьбу Украины», — говорится в пояснительной записке.

Это переименование инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу исторического названия, которое поддержано территориальной общиной на общественных слушаниях.

«О историчность Переяслава и его названия свидетельствуют систематические летописные упоминания, подтверждающие его значение как одного из главных центров Древнерусского государства. Даже первое упоминание слова «Украина» в 1187 году в Ипатьевской летописи непосредственно связана с нашим городом «, — заявляли в Переяславе-Хмельницком.

Переяслав-Хмельницкий является одним из древнейших городов Украины, первое письменное упоминание о нем датируется 907 годом.

Добавим, что нет единой версии и о происхождении названия города. В древности название употреблялось как Переяславль, то есть указывала на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г.. В честь Переяславской рады и больших заслуг Б. Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.