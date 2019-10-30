Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео

30.10.2019 17:30

В Верховной Раде произошла первая потасовка, едва не переросшая в драку: депутат "Оппозиционной платформы" Николай Скорик бросился с разбирательствами к коллеге из "Слуги народа" Николаю Тищенко в связи с отклонением постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе.

Инцидент попал на камеру присутствующих в зале журналистов и был опубликован в Интернете.

Об этом сообщает Диалог.UA. Заместитель председателя Парламента Руслан Стефанчук начал угрожать депутатам, что в случае отказа занять свои места он закроет заседание рады. "Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию.

Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание", - подчеркнул Стефанчук. Журналисты отмечают, что Скорик плечом толкнул Тищенко: после потасовки коллеги депутатов бросились разнимать их.





Источник: www.dialog.ua