Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений

30.10.2019 12:20

С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме, сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Национального банка Украины, передает Гордон.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн (через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга) отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", – сказано в сообщении.

По оценкам НБУ, "эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок".

"Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", – добавили в Нацбанке.

Требовать от клиентов паспорт при операциях с валютой НБУ обязал банки и пункты обмена валют своим постановлением от 30 апреля 2014 года. С августа 2017 года украинцам разрешили производить обмен валюты без паспорта на сумму не более 150 тыс. грн.

В марте 2018 года глава НБУ Яков Смолий назвал валютную либерализацию в числе приоритетов для ведомства в ближайшей и средней перспективе.

Источник: https://from-ua.com