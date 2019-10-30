Встреча Зеленского с Путиным: всплыли важные подробности

30.10.2019 11:02

Переговоры в «нормандском формате», в рамках которых встретятся президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин, могут состояться уже до конца ноября

Однако, как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Громадському», еще не все участники переговоров утвердили дату их проведения.

«Я думаю, что Украина дожмет проведения форума в том формате, которого мы хотим. Мы надеемся, что это произойдет в следующем месяце», — отметил глава МИД.

Он добавил, что встречу переносили по технических причинам, но команда президента делает все, чтобы она состоялась.

Кроме того, Пристайко прокомментировал поезду Владимира Зеленского в Золотое, где он общался с местным населением. По словам министра, президент хотел заверить людей, что шаги, которые Украина делает в «нормандском» формате, не несут опасности для них.

«Мы договорились о двух вещах — «формула Штайнмайера» и разведение войск. С трех мест мы развели полностью в одном — в Станице Луганской, строим там мост. Можете поехать посмотреть, насколько он становится современным. Второй вопрос — мы разводим в Золотом. Осталось Петровское, сейчас мы будем начинать. Это все условия, о которых мы, как советники президентов, договорились. Я не вижу других причин для россиян не найти времени для встречи», — добавил он.

Также ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили о том, чтобы он был осторожен в своих договоренностях, которые тот заключает с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня много говорят о разведении сил на Донбассе и о долгожданном мире. Разговоры, может быть и правильные, только нужно понимать, что для Украины лицом мира может быть только победа. Победа – это не только освобождение временно оккупированных территорий на Донбассе от российских оккупантов и их наемников, но также возвращение Крыма.

Политолог Виталий Бала отмечает, очень риторический вопрос, принесет ли мир отвод ВСУ на своей территории, которое начала украинская власть? Ведь, по сути, мира с агрессором не может быть до тех пор, пока Крым не вернется в Украину. Поэтому, можно говорить только о перемирии, чтобы не гибли украинские военные и гражданские.

Источник: https://politeka.net