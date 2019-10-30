Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали

30.10.2019 21:00

В силу вступил закон, предполагающий привлечение полицейских и военнослужащих к материальной ответственности за нанесения ущерба имуществу во время выполнения обязанностей.

Предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. Перечень случаев, в которых человека привлекут к той или иной степени ответственности изложен в документе.

Источник: http://kr24.com.ua