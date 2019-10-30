Зима в 2020 году: сколько продлятся холода

30.10.2019 10:15

По последним прогнозам синоптиков, зима в этом году будет довольно таки нестабильной. Так, в зависимости от региона, погода в Украине будет разной. Синоптики отмечают, что в первый месяц зимы будет практически осенняя погода, а в январе уже "ударят" морозы.

В январе высокие температуры сохранятся, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег. На западе будет по-другому, там прогнозируется первый зимний снегопад.

В январе ожидаются крепкие морозы в некоторых областях страны. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. Небо будет пасмурным.

В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Однако, весна придет быстро.

Источник: https://from-ua.com