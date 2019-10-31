Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента

31.10.2019 16:39

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в начале августа действительно написал заявление об увольнении, однако, покинуть пост не сможет, если такое решение не примет президент.

Об этом Богдан сообщил в интервью «Украинской правде».

По словам Богдана он и раньше писал заявление, если видел «первый критический уровень»:

«Я всегда на всех работах, видев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: «пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти».

Также, глава ОПУ добавил, что во время написания заявления оппоненты Зеленского считали, что «за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть». Он уточнил:

«Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу — через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того».

Кроме того, Богдан добавил, что у него просто «нет права уйти»:

«Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента».