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Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление
29 октября, Национальный банк Украины сообщил об очередном шаге к валютной либерализации. Так, в структуре сообщили об отмене ограничений на покупку валюты и банковских металлов.
Согласно информации, которую предоставила пресс-служба Национального банка, начиная с 5 ноября 2019 года, украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы, общая сумма которых может быть неограниченной. На сегодняшний день, украинцы не могут превышать лимит по подобным покупкам в 150 тысяч гривен.
НБУ заверяет, что данное нововведение не сможет значительно повлиять на валютный рынок в Украине. Кроме того, в структуре сообщили, что на данный момент большинство украинцев закупает валюту и металлы на сумму, которая не превышает 150 тысяч гривен.
Также, в Национальном банке напомнили, что за 2019 год правительству удалось отменить более 30 денежных ограничений, которые препятствовали валютной либерализации. Подобные действия могут привести к укреплению микрофинансовой стабильности Украины. К примеру, в феврале текущего года, НБУ ввел возможность покупки валюты через интернет; ввел систему заграничных инвестиций, которые ограничены е-лимитом (до 50 тысяч евро в год) и не требуют индивидуальных разрешений от Нацбанка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, валюта, Национальный банк, заявление
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