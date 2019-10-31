- Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко19:01
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность18:01
- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля14:19
- Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева13:41
Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы
Последний месяц осени подготовил для украинцев целый ряд новшеств: начиная от возможного существенного подорожания сигарет и заканчивая запуском электронного удостоверения для водителей. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких изменений стоит ждать в ноябре.
Цены на сигареты могут взлететь
Уже с ноября этого года стоимость пачки сигарет может в среднем вырасти на 7 грн. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компания в стране — Филип Моррис Украина, British American Tobacco Украина, Japan Tobacco International Украина, Imperial Tobacco в Украине.
"Последствиями введения торговой наценки станут... повышение цены пачки сигарет в среднем на 7 грн уже с ноября 2019 года", – заявили, в частности, в Imperial Tobacco.
Подорожание обусловлено тем, что 4 октября парламент принял в целом законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены).
В Укртабаке, в свою очередь, отмечают, что уже с начала 2020 г. сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%, т.к. с 1 января 2020 года будет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.
Появятся электронные водительские права
Уже в ноябре украинцы смогут использовать электронные водительские удостоверения. Недавно в Кабмине приняли постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на брифинге сообщил, что электронные удостоверения водителя и техпаспорта могут появиться уже в ноябре этого года, если к этому времени успеют подготовить программное обеспечение.
Работать такое новшество будет достаточно просто: с помощью соответствующего приложения "Дія", которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД, можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить на телефон, и предъявлять в случае необходимости. Не смогут воспользоваться такой услугой только водители, у которых удостоверение старого, советского образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.
В конце октября Украина подписала соглашение об отмене визовых требований с Доминикой (государство на одноименном острове в Карибском море.), которое начнет работать с 13 ноября.
Соглашение предусматривает, что украинцы и граждане Доминики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней. Помимо этого, предусмотрены и бесплатные долгосрочные визы для пребывания в странах более 90 дней.
Изменится расписание авиарейсов
Авикомпания Международные авиалинии Украины с 16 ноября и на весь зимний сезон сократит программу полетов из аэропорта Борисполь. Так, компания прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином приостановят, а частота полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.
А вот украинский лоукостер SkyUp с ноября начнет летать со Львова в Париж, а именно в аэропорт Париж-Бове. Перелеты будут осуществляться каждую среду и субботу.
Отложится запуск единого электронного билета
Ранее было известно, что в Киеве с 1 ноября будет запущен единый электронный билет для проезда в общественном муниципальном транспорте. Из метро должны были полностью исчезнуть жетоны, из троллейбусов бумажные билетики и кондукторы. Но все это отсрочилось и ездить в столичном общественном транспорте в ноябре можно будет так же, как и раньше.
Согласно информации КГГА, запуск э-билета перенесли на 1 апреля 2020 года.
Погода будет морозной и снежной
Ноябрь ожидается морозами, дождями и снегом. рассказал сайту "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. В начале месяца температура еще будет плюсовой — до 5-8 градусов днем, а вот уже после 10-го числа ожидается стремительное похолодание и днем температура воздуха в среднем может составить до 3-5 градусов ниже нуля, ночью буде еще холоднее — до 9-11 градусов мороза.
В конце месяца синоптики снова прогнозируют небольшое потепление, а первый снег стоит ожидать уже в 12-13 числах ноября.
Теги: Донбасс, права, сигареты, подорожание, мороз
- Сигареты в Украине подорожают: чего ждать курильщикам
- Кабмин анонсировал очередное подорожание алкоголя и сигарет: цифры
- В Украине снова подорожают алкоголь, сигареты и топливо
- Сигареты в Украине подорожают в 3-4 раза
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия
- В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко19:01
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность18:01
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу