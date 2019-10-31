Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля

31.10.2019 14:19

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал свою жесткую позицию относительно информационной войны, которую Российская Федерация ведет против Украины и всего мира.

Мощнейшая информационная кампания и война, которую ведут власти Российской Федерации заключается не столько в официальных средствах массовой информации, которые полностью подчинены воле Владимира Путина. Речь идет о целой сети разбросанных по всему миру различных информационных и псевдоинформационных ресурсов Кремля, пишет Диалог.UA, ссылаясь на блог Георгия Туки на "НВ".

Для популяризации своих позиций Кремль использует скрытое, непрямое воздействие на аудиторию. Для этого Россия создала, финансирует и развивает несколько очень мощных международных информационных сетей. Например, телевизионная компания Russia Today осуществляет вещание более чем в 100 странах мира на целом ряде языков. Кроме мощнейшей радиокомпании Sputnik, Россией было создано одноименное псевдоновостное агентство.

В него входят вебсайты, мобильные приложения, онлайн-трансляции, радиовещание и пресс-центр. Работа Sputnik осуществляется более чем на 30 языках, благодаря финансовой поддержке государства. А количество подписчиков данного ресурса по всему миру составляет более 16 млн человек. Россия очень болезненно реагирует на неудачи своего детища Sputnik за рубежом. В 2015 году президент Финляндии официально заявил, что его страна подвергается информационной агрессии со стороны России. Финны привлекли более 100 специалистов в различные правительственные структуры для того, чтобы разработать и внедрить национальную программу так называемой медиаграмотности. В результате внедрения этой программы российское агентство Sputnik вынуждено было прекратить свою работу на территории Финляндии. Обратите внимание, что финны добились этого результата не какими-то запретами, не лишением лицензии, не строительством сети «глушилок» или файрволов, а исключительно воспитанием своего населения. Важно понимать, что под информационным сопровождением внешней политики следует подразумевать не только освещение событий, но и воздействие на аудиторию целым арсеналом опосредованных способов. Например, в Великобритании Россия содействовала продвижению болезненной темы Brexit, понимая, что эта идея приведет к внутреннему обострению противостояния в стране. Поэтому россияне приложили немало усилий, чтобы подтолкнуть граждан Великобритании к принятию этого решения. Другой пример — в Польше и Венгрии — тех странах Евросоюза, крайне негативно отнёсшихся к предложенной политике так называемых «открытых дверей» для приема беженцев. Там российские пропагандисты использовали манипуляции, поднимая градус неприятия этого тезиса населением Польши и Венгрии. Таким образом, Россия усилила противостояние между Германией и Францией, с одной стороны, и Польшей с Венгрией — с другой. В самой Франции россияне активно продвигали и подогревали антиамериканские настроения для того, чтобы ухудшить отношения между Францией и США. А ведь противостояние существует в любом обществе, даже на уровне семьи. Например, вы с супругой готовите обед. Ваша супруга предлагает приготовить легкий овощной суп, вам же хочется сытного острого гуляша. Наверняка вы не будете устраивать скандал и найдете компромиссное решение. Но это, в случае если вдруг не появится третья сила, — назовем её «русская теща». И эта «русская теща» начинает подзуживать — рассказывать о пользе витаминов, сколько их содержится в овощах, и о том, что своей приверженностью к острому мясному гуляшу вы погубите не только себя, но и её любимую дочь. Думаю, результат такого влияния русской тещи в семье очевиден — скандал обеспечен.