"Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением

31.10.2019 17:18

В рамках следующей нормандской встречи украинская сторона вместе с лидерами Франции, Германии и России сумеет договориться о полном прекращении войны на территории Донбасса. Все условия для того, чтобы встреча состоялась, Украина выполняет.

Об этом во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Диалог.UA.

Так, Зеленский заверил, он полностью уверен в том, что встреча в "нормандском формате" скоро состоится. Он также озвучил, что для встречи необходимо было выполнить несколько шагов, среди них подписание "формулы Штайнмайера" и отвод войск в Золотом и Петровском. Зеленский пояснил, что со своей стороны Украина выполняет все действия и уже скоро готовится отвод войск в Петровском. Кроме того, президент надеется, что никто не будет срывать встречу и главный результат переговоров "Четверки" - это договоренности о прекращении войны.