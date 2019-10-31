Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому

31.10.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому

Вчера, 30 октября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели продуктивные телефонные переговоры по теме разведения войск на Донбассе, гуманитарной политике и транзиту газа.
Так, в телефонном разговоре Ангела Меркель поздравила президента Украины с тем, что ему удалось так сильно продвинуться в вопросе мира на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает Диалог.UA. Она приветствовала разведение сил в Золотом и надеется, что получится отвести войска и в Петровском. Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в "нормандском формате". Кроме того, был поднят один из важных экономических вопросов – транзит газа. Никакой конкретики по данному вопросу пресс-служба не опубликовала, но пояснила, что поднималась тема трехсторонних переговоров по транзиту в рамках Россия - Украина - ЕС.



Теги: Донбасс, телефон, поздравление, разведение, Меркель, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх