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Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому
Вчера, 30 октября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели продуктивные телефонные переговоры по теме разведения войск на Донбассе, гуманитарной политике и транзиту газа.
Так, в телефонном разговоре Ангела Меркель поздравила президента Украины с тем, что ему удалось так сильно продвинуться в вопросе мира на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает Диалог.UA. Она приветствовала разведение сил в Золотом и надеется, что получится отвести войска и в Петровском. Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в "нормандском формате". Кроме того, был поднят один из важных экономических вопросов – транзит газа. Никакой конкретики по данному вопросу пресс-служба не опубликовала, но пояснила, что поднималась тема трехсторонних переговоров по транзиту в рамках Россия - Украина - ЕС.
Теги: Донбасс, телефон, поздравление, разведение, Меркель, Зеленский
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