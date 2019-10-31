Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром

31.10.2019 11:00

Действующий мэр Киева Виталий Кличко победил бы на выборах киевского городского головы, если бы они проходили в середине текущего месяца, сообщает INFORESIST.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в период с 11 по 22 октября.

Среди респондентов, определившихся с выбором, 36,6% отдали бы свои голоса за Кличко. 18% опрошенных проголосовали бы за депутата от «Слуги народа» и бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко, 12,6% — за телеведущего Андрея Пальчевского.

На четвертом месте оказался бы Александр Попов, возглавлявший КГГА в 2010-2013 годах (8,6%), на пятом – бывший депутат Николай Томенко (8,1%) и на шестом – экс-депутат Борислав Береза (5,7%).

Менее 5% киевлян хотели бы видеть мэром столицы экс-нардепа от «Свободы» Андрея Ильенко, депутатов Киевсовета Владимира Бондаренко и Сергея Гусовского.