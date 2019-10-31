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Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева

31.10.2019 13:41
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Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг нетеряет уверенности, что временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины.

Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии, передает donpress.

По его словам, изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

«Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался», — заявил Столтенберг.

По мнени. генсека НАТО, вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.

«Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы — вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится», — отметил он.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Одесса, Луганск, НАТО, СССР, контроль, оккупация, реформы
 
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