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В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик

31.10.2019 22:34
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В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик

«Артра» был незарегистрирован в Украине, а у антибиотика «Евроцефтаз» низкое качество.

Гослекинспекция Украины запретила продавать лекарство «Артра» и антибиотик «Евроцефтаз», так как эти препараты продавались без регистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Отмечается, что на территории нашей страны были в обороте незарегистрированные лекарства «Артра», покрытые пленочной оболочкой, по 120 таблеток в контейнере (баночке), по 1 контейнеру (баночке) в пачке, серии WH110 производства «Юнифарм Инк.», США.

Кроме того, в Украине из-за низкого качества запрещены антибиотики «Евроцефтаз», порошок для инъекций, 1 флакон с порошком в коробке, серий Е27919001, Е27919003, Е27919002, производства «Свисс Парентералз», Индия.



Теги: Украина, Донбасс, лекарство, запрет
 
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