Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД

31.10.2019 14:51

Водители в Украине получат еще одну запись в права. Отныне, в водительское удостоверение каждому без исключения гражданину будут вписывать его группу крови. И не только, пишет from-ua.

Как рассказали в пресс-службе Главного сервисного центра МВД, каждый украинец, который обратится за услугой обмена, замены либо восстановления водительского удостоверения, или же после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, получит удостоверение, в котором обязательно будут указываться не только его группа крови, но и резус-фактор.

По словам представителей сервисного центра, их администратор будет вносить эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

В пресс-службе отметили, что данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет в сервисный центр МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

В комментариях к посту Главного сервисного центра МВД на Facebook некоторые украинцы пишут, что вместо таких нововведений, "лучше было бы, чтобы прямая регистрация учебных групп наконец заработала".