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«Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса

01.11.2019 17:52
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«Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса

Если Донбасс получит особый статус, местное ополчение может стать народной милицией. Как передает replyua.net, такой прогноз прозвучал от скандально известного политика Олега Царёва.

В то же время он отметил, что в таком случае неизвестно, кому будет подчиняться народная милиция. Возможно, это будет большой начальник милиционер на Донбассе, который в случае агрессивных действий со стороны радикалов будет вершить самосуд. «А кому будет подчиняться этот генерал? Авакову? А если Аваков выдаст команду, то он должен будет ее выполнять? А что с судебной системой делать? А кассация где? А верховный суд? Это что значит, что Киев будет отменять все решения, которые примут в Донецке», - рассказал Царёв. Также он отметил, что регион вполне устроит конфедерация Украины - когда две денежные единицы будут в ходу в регионе, а также он получит право вето по внешнеполитическим вопросам.



Теги: Донбасс, милиция, будущее, сепаратисты, Олег Царев
 
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