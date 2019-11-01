«Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО

01.11.2019 20:38

Николай Спиридонов считает, что Украине не стоит ждать какого-то чуда от НАТО. Политолог напомнил, что есть четкие правила вступления государств в Североатлантический альянс, и странам, которые не полностью контролируют свою территорию дорога туда закрыта, сообщает replyua.net.

Николай Спиридонов считает, что Украинцам не стоит ждать какого-то чуда от НАТО, и надеяться, что нс примут в этот военный союз. Не стоит забывать, что правила вступления новых государств в Североатлантический альянс прописаны очень четко. В частности, в НАТО не примут страну, которая не контролирует все 100 процентов своей территории. Между тем Украина сейчас как раз не может контролировать всю свою территорию.

Впрочем, пока Альянс продолжает активно помогать нашей стране, только в «неофициальном порядке»». Украина действительно получает помощь от НАТО - инструкторы, оружие, и так далее. Причем, здесь нужно в первую очередь отметить Соединенные Штаты - страну, которая, если можно так выразиться, владеет «контрольным пакетом» Альянса. Если бы внешней помощи не было, то ситуация на фронте, скорее всего, была бы хуже, чем сейчас. Между тем пока украинские военные могут удерживать баланс на Донбассе.