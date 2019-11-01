Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине

01.11.2019 09:26

Российская власть, как и следовало ожидать, болезненно отреагировала на призыв НАТО вернуть полуостров Крым Украине. Кремль заявил, что эти разговоры ни к чему не приведут, и Крым уже всегда будет российским.

В частности, член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич сказал, что такими призывами никто ничего не добьется, ибо Крым исконно был российским и таким и останется. "Полуостров был, есть и будет русским", - отрубил Клинцевич, передает Диалог.UA. Напомним, что такой призыв содержится в совместном заявлении комиссии НАТО – Украина, сделанном во время визита делегации НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом в Украину. Клинцевич также заявил, что ему понятна природа таких призывов. Дескать, США продолжают "разжигание русофобии". Прием, по заявлению российского сенатора, все это, в первую очередь, направлено против действующего президента США, а не против самой России. Впрочем, он не стал углубляться, каким образом призыв вернуть Крым Украине может ударить по репутации Дональда Трампа. Кроме того Клинцевич неожиданно публично признал то, что все знали и так, однако делали вид, что верят в "благие намерения" России. Крым нужен России как плацдарм для размещения военных, ибо «тот, кто владеет полуостровом, - владеет Черным морем», - заявил российский сенатор.