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Названы пять самых непредсказуемых знаков Зодиака
Некоторые знаки Зодиака отличаются особой эмоциональностью. В этом нет ничего страшного, но ровно до тех пор, пока вы контролируете свои чувства.
А если эмоциональные перепады начинают отрицательно сказываться на вашей жизни и жизни окружающих, значит, настало время что-то менять, сообщает from-ua.
Вот пять наиболее импульсивных знаков Зодиака:
Овен
Представители этого знака чаще других совершают необдуманные поступки. И совсем неудивительно, что Овны, яростно стремящиеся достигать все новых и новых целей, чрезмерно импульсивны.
Они с головой уходят в любое дело, которым заняты. Это может быть работа, увлечение или даже просто спор с кем-то. Представителями этого знака управляет Марс – планета решительности и энергии, которая при этом побуждает Овна впадать в настоящую истерику, когда у него не выходит добиться своего.
Но какими глупыми ни были его поступки, он всегда стремиться их исправить. Хотя лучше, все же, их вовсе не совершать. А для этого необходимо всего лишь сделать небольшую паузу, глубоко подышать и расслабиться. Это поможет Овну остыть и обдумать сложившуюся ситуацию более рационально. В итоге он только порадуется своей предусмотрительности.
Рак
То, что Раку свойственны резкие смены настроения и повышенная чувствительность, знают все. Совсем неудивительно, что Ракам с их тонкой душевной организацией бывает так трудно справляться с эмоциями, особенно когда их предают.
Как и все остальные знаки Воды, Раки очень любят прятаться от окружающего мира в своей раковине в те моменты, когда ощущают дискомфорт. Им достаточно мгновенья для перехода от дружелюбного общения к холодной озлобленности интроверта, что заставляет испытывать недоумение окружающих людей.
Для борьбы со своей природной склонностью уходить с головой в свои эмоции, Раку необходимо учиться прощению, а также не относиться к себе слишком критично. Обычно жизнь далека от идеала, поэтому не стоит корить себя за неспособность контролировать все вокруг.
Скорпион
Скорпион, пожалуй, является наиболее непредсказуемым с эмоциональной точки зрения знаком Зодиака. Кроме того, на все обиды он любит отвечать местью. Также он известен тем, что расстояние от дружбы до предательства преодолевает буквально за один шаг. И во всем этом виновата его чувствительная натура.
Скорпион может вести себя как манипулятор, но на самом деле его поступками зачастую руководят эмоции, проистекающие не из злобы, а из неуверенности в себе, чего окружающие могут и не понимать.
Для представителя этого знака, чтобы не ссориться с другими, лучше всего направить свою энергию в какое-нибудь полезное дело. Вместо того, чтобы злиться и пытаться отомстить, лучше сделать шаг назад. Это поможет не делать тех глупостей, о которых потом пожалеете. После того, как спокойствие вернется, вы сможете взглянуть на ситуацию с разных сторон.
Стрелец
Как и Овен, Стрелец просто неспособен усидеть на месте, он постоянно рвется куда-то вперед. То есть он делает что-то, и только потом задумывается над тем, что совершил.
Это увлекающаяся натура. Стрельцом управляет Юпитер – планета роста, поэтому нет ничего странного в том, что, он порой резко разгоняется до скорости 100 километров в час. Поэтому и сложилось мнение, что Стрельцы являются эмоционально несбалансированными личностями.
Подопечный Юпитера нередко бывает рассеянным, а иногда в нем просыпается желание получить все и сейчас. Но его действиям и планам не хватает целенаправленности.
Это, конечно, совсем неплохо, что Стрельцы являются людьми быстрыми на подъем, но, все же, нужно уметь порой ставить жизнь на паузу. Занимаясь самоанализом, Стрельцы сделают свою жизнь более осознанной и научатся брать на себя ответственность за свои эмоции, вместо того, чтобы постоянно бегать.
Рыбы
Рыбы – это известные мечтали и мистики. Кроме того, это эмоциональные натуры, которые свое настроение, кажется, меняют ежесекундно.
Рыбам нравится жить в своем фантастическом мире, который они придумали сами. Они предпочитают особо не привязываться ни к людям, ни к местам, чем и объясняется их непредсказуемое поведение. Эта изменчивость характера позволяет им плыть сквозь собственные эмоции до самых глубин.
Чтобы не терять ориентира в море своих бурных эмоций, Рыбам необходимо сконцентрироваться на внутреннем исцелении. Это поможет им научиться лучше разбираться в собственных чувствах. К примеру, они могут начать посещать психотерапевта или начать вести дневник. В любом случаем это поможет им взглянуть в глаза своим страхами и взять жизнь под свой контроль.
Теги: Донбасс, гороскоп, эмоции, знаки Зодиака, чувства
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