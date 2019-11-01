Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного

01.11.2019 17:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного

СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.
Об этом пишет Апостроф.
"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто первый бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.
Военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МЕ (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.
В СБУ отметили, что следствие будет продолжаться – сотрудники спецслужбы планируют установить всех военнослужащих, которые пользовались услугами указанных дельцов.



Теги: Донбасс, наркотики, продажа, СБУ, военный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх