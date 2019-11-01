Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного

01.11.2019 17:07

СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.

Об этом пишет Апостроф.

"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто первый бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.

Военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МЕ (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.

В СБУ отметили, что следствие будет продолжаться – сотрудники спецслужбы планируют установить всех военнослужащих, которые пользовались услугами указанных дельцов.