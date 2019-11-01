В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом

01.11.2019 16:50

Вечером 31 октября в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. Инцидент произошел на пути скоростного трамвая в депо, посередине улиц Жолудева и Григоровича-Барского, пишет from-ua.

По словам Левченко, человеческих жертв удалось избежать благодаря металлической перегородке за стеклом. К счастью, никто не пострадал, кроме транспорта.

"И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать этот кстати, он также был новый. Повышение персональной культуры, уровня образования и квалификации - один из главных векторов развития нашей компании в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation", - отметил Левченко.