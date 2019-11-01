- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом
Вечером 31 октября в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. Инцидент произошел на пути скоростного трамвая в депо, посередине улиц Жолудева и Григоровича-Барского, пишет from-ua.
По словам Левченко, человеческих жертв удалось избежать благодаря металлической перегородке за стеклом. К счастью, никто не пострадал, кроме транспорта.
"И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать этот кстати, он также был новый. Повышение персональной культуры, уровня образования и квалификации - один из главных векторов развития нашей компании в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation", - отметил Левченко.
Теги: Донбасс, Киев, стрельба, трамвай
- В центре Киева открыли стрельбу в супермаркете: ранен охранник
- Львиная доля стоимости тарифов на ЖКХ идет на расходы ЖЭКов
- Виновник ДТП позвал друзей, чтобы застрелить водителя "Урала" (ВИДЕО)
- Нападник на Осмаєва вже вбивав ворогів Кадирова
- Артемовская соль отправляется в Киев
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"