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Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером
Вчера, 31 октября, в Сети пользователь под ником Джокер опубликовал переписку с нардепом Михаилом Радуцким. В ней идет речь о получении "слугами народа" зарплаты в конвертах. Сам чиновник все отрицает.
Так, пранкер написал, что 17 сентября общался в Сети с нардепом Радуцким относительно получения нардепами "Слуги народа" дополнительной зарплаты в конвертах. Об этом сообщает Диалог.UA.
В переписке Радуцкий якобы говорит о том, что предлагал первым лицам новой власти платить нардепам фракции дополнительные деньги, поскольку в других партиях делают нечто подобное. Также в переписке он упоминает о Ринате, скорее всего, Ахметове и его возможной помощи с выплатами "черных" зарплат. Пранкер Джокер сообщает, он скоро опубликует доказательства того, что во фракции выплачивают зарплаты в конвертах. Радуцкий же не отрицает, да, подобная переписка была, но уверяет, что все домыслы о каких-то зарплатах в конвертах выдвигал его собеседник.
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , зарплата, конверт, фракция, переписка, соцсети, Слуга народа
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