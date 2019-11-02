Дмитриевская поминальная суббота-2019: что необходимо сделать в этот день

02.11.2019 10:48

Тени наших предков неоднократно появляются в традиционных праздниках. Поминальные дни, такие как Дмитриева суббота - это одно из проявлений культа предков, который зародился у славян еще в древние времена.

Стоит заметить, что восхваление предков было популярным явлением у язычников, мы многое переняли у них, приходя на могилы в поминальные дни. Деды - так называют поминальную субботу в начале ноября - это день памяти близких родственников. В христианской культуре принято не только молиться о душах усопших, но и посещать могилы родственников, сообщает from-ua.

Кроме того, что логично убрать могилы перед длительной зимой, собрать опавшие листья и привести в порядок могильные плиты, многие православные привыкли совершать обряды на могилах. Например, поминальные обеды, которые не являются христианской традицией. Считается, что поминальный обед должен быть горячим, чтобы духи могли вдыхать пар от еды.

Православная церковь призывает всех прихожан в пятницу перед поминальной субботой прийти на вечернюю службу, подать панихиду и заказать молитву за усопших. В Дедову субботу принято идти на кладбище, посетить места упокоения близких родственников. Те, кто не могут в этот день пойти на кладбище, должны дома, в кругу близких родственников собраться и вспомнить тех, кого стоит благодарить за появление на свет.

Часто, в субботний вечер, украинцы собирались за поминальным столом, веря в то, что деды (предки) навещают их. Некоторые, оставляют свободное место для недавно усопшего, оставляя на тарелке кусочек лакомства. Либо, ставят на полку с фотографиями рюмку с алкоголем и кусочек хлеба.

В древней традиции, считалось, что в субботу поминают дедов - мужчин предков, в пятницу женщин, а в четверг детей, умерших, не достигнув полнолетия. Каждого умершего называли по имени, вспоминали их и пили не чокаясь.

Традиции, приметы и домашние обряды:

В поминальную субботу принято убирать дома, освобождать жилище от старых ненужных вещей. Обычно, именно этот день и является завершающим этапом подготовки к холодам. В селах уже собран урожай, в погребах уже заготовлена еда, дома утеплены.

Вечером в пятницу надо принести панихиду. Обычно, это постные продукты: крупы, сахар, сезонные фрукты и овощи, хлеб, чай и тд. С самого утра в субботу люди ходят в церковь, в этот день служат великую панихиду, записки уже не принимаются.

После утренней службы надо идти на кладбище. Некоторые православные привыкли устраивать поминальные обеды на могилах, другие уже ушли от этих традиций. Несмотря на то, что традиция пить алкоголь существует, она не является православной. Поэтому, лучше избежать выпивки в этот день - так делали древние украинцы, но среди верующих это не принято. Также, запрещено громко разговаривать на могилах и веселиться. Надо провести поминальные обряды тихо и спокойно, без ссор и крика.

Те, кто не может быть на могиле усопшего родственника в этот день, должен молиться дома. Желательно накрыть поминальный обед дома, с близкими и вспомнить родственников.

Молитва об усопших родителях:

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя) , душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.