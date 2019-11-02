Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего

02.11.2019 08:31

Не все продукты одинаково полезны, а некоторые еще и опасны, ведь ими можно сильно отравиться.

Как не попасть в такую ловушку, каких продуктов лучше избегать, а от каких и вовсе отказаться, рассказала испанский диетолог Мария Мерино, передает from-ua.

По ее словам, первое с чем стоит быть предельно внимательными – это яйца, которые обязательно должны храниться в холодильнике.

Кроме того, какой бы ни была температура в помещении, не оставляйте блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда необходимо обязательно ставить в холодильник.

Мария также отметила, что часто люди травятся рыбой и морепродуктами. Тут также важно соблюдать некоторые правила. По словам диетолога, морские деликатесы необходимо покупать только в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы. Тут она отмечает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

Не обошла стороной Мерино и мясо, среди которого курица может нести самую большую опасность. Диетолог поясняет, что курица и блюда с ее использование необходимо хорошо готовить из-за того, что есть большая вероятность подхватить сальмонеллу и стафилококк.

Что же касается фруктов и овощей, то Мария напомнила, что их необходимо тщательно мыть перед употреблением. Чтобы получить хороший результат, она рекомендует использовать миску с водой и лимонным соком.