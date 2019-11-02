Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить

02.11.2019 12:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить

Устройства, работающие на операционной системе Android, атаковал новый вирус Xhelper.

Такую информацию сообщили специалисты по кибербезопасности Symantec, передает donpress.

Сообщается, что из-за вируса пользователи устройств постоянно видят всплывающую рекламу, кроме того, вирус сокращает память гаджета.

По данным специалистов, вирус попадает в устройство вместе с другими программами. Он не удаляется даже при удалении зараженного приложения. Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств.



Теги: Украина, Донбасс, вирус, реклама, атака, операционная система, Android
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх