Пристайко рассказал о графике подготовки ко встрече в нормандском формате

02.11.2019 13:09

Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, по какому графику идет подготовка к саммиту в нормандском формате.

Об этом он сообщил в интервью ТСН, передает donpress.

Министр иностранных дел также выразил надежду, что в ноябре встреча все же состоится.

«Подготовка к саммиту „нормандской четверки“ происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую формулу Штайнмайера. И второй вопрос — это разведение в трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс — он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим — останется еще один участок — Петровское. Это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались. Я думаю, что на это уйдет пару недели и хотелось бы верить, что в следующем месяце, то есть уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран», — заявил Пристайко.