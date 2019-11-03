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Астролог спрогнозировал, когда обвалится гривна

03.11.2019 09:00
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Астролог спрогнозировал, когда обвалится гривна

До конца года курс гривны будет сохраняться в привычных для украинцев рамках – 24-27 гривен за доллар. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Однако, по прогнозу астролога, такое положение вещей сменится с началом мирового финансового кризиса.

"Та стабилизация гривны, которую мы сейчас наблюдаем, произошла благодаря тому, что иностранцы вкладывают в долг Украины, то есть скупают ОВГЗ. А это сейчас служит неким заменителем МВФ. Но этот "пузырь" лопнет сразу после начала мирового кризиса, который произойдет в конце 2019-го или в начале 2020-го года. Как только начнется кризис, гривна рухнет", – отметил Росса.

Пока что, до конца этого года, по словам Влада Росса гривна будет более-менее стабильна

"В пределах 24-26 гривен за доллар, в крайнем случае – до 27. Этот "коридор" значений уже стал привычным для всех украинцев", – уточнил астролог.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гривня, прогноз, астролог
 
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