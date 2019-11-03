Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ

03.11.2019 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию средств массовой информации о том, что межу Андреем Богданом и Иваном Бакановым произошла драка, опровергнув такие данные. Об этом, как пишет replyua.net, он заявил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В частности, он написал: «Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди».

Как известно, вчера украинский журналист Станислав Речинский опубликовал пост в социальной сети Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что «Богдану выбили зуб». Согласно его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов. Множество средств массовой информации обнародовали такую информацию, ссылаясь на Речинского.



Теги: Донбасс, зубы, драка, Богдан, СБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх