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«Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию средств массовой информации о том, что межу Андреем Богданом и Иваном Бакановым произошла драка, опровергнув такие данные. Об этом, как пишет replyua.net, он заявил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
В частности, он написал: «Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди».
Как известно, вчера украинский журналист Станислав Речинский опубликовал пост в социальной сети Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что «Богдану выбили зуб». Согласно его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов. Множество средств массовой информации обнародовали такую информацию, ссылаясь на Речинского.
Теги: Донбасс, зубы, драка, Богдан, СБУ
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