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Цемах признался, что пошел в «ополчение», чтобы убивать украинцев за язык, за историю и культуру
Как передает replyua.net, включенный украинской властью в списки обмена террорист Цемах, которого якобы теперь не могут найти следователи Нидерландов, 1 ноября в интервью другому выпущенном украинской властью преступнику Кириллу Вышинскому с РИА Новости заявил, что его терзала одна только мысль, что его внуки будут говорить не на родному русском языке, а на украинском, потому что у них не будет другого выбора. Поэтому принял однозначное решение – идти в ополчение, а через некоторое время нашлось много единомышленников.
Комментируя новость, политолог Алексей Голобуцкий отметил, Цемах на самом деле не один такой – они все убивали и убивают украинцев только за язык, за историю, за культуру – и искренне при этом уверены, что правы, что это их «святое право». Убить украинца за украинскость – это святое право для поклонника «русского мира», но это так, беллетристика.
Политолог подчеркивает, главный момент: террорист шпиону и пропагандисту на камеру признался, что по собственной инициативе вступил в вооруженную террористическую группировку и убивал людей, командовал убийствами людей. Это уже не пройдет по категории «факапа». Отпустить преступников, виновных в массовых, не 10, а больше 10 000 смертей, которые признали свою вину, на которых куча свидетельств и доказательств – это будет серьезный удар.
Теги: Донбасс, боевик, интервью, ополчение
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