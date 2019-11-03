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Глава СБУ Баканов устроил с Богданом бойню
Появилась информация о драке между главой СБУ Бакановым и главой ОП Богданом.
Так, об этом сообщил в своем Фейсбук Речинский Станислав, журналист. По его словам, драка произошла 30 октября в Офисе президента.
Как говорит Речинский, конфликт с побоищем случился из-за некоторых назначений в службе безопасности Украины. Есть информация, что Баканов выбил Богдану зуб.
Сам Андрей Богдан информацию высмеял, показав свои зубы.
"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта – назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов – Вовка. Богдану выбили зуб",
– сообщает журналист.
Соня Кошкина, журналист, подтвердила информацию о драке. Она написала в своем Телеграм, что для нее важен фактаж, свою оценку ситуации даст позже.
В то же время еще один журналист Кравец Роман говорит, что решил лично спросить у Баканова, была ли драка. В ответ ему прислали: "Очень смешно" и смайлики. То есть, Кравец информацию об избиении не подтверждает.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, драка, Богдан, СБУ, Слуга народа
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