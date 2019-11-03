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Экс-министр Рева предупредил украинцев: "Повышение цены на газ неминуемо, и это уже серьезно"
С первого ноября подорожание газа для населения очень вероятно, а с 1 декабря 2019 года оно, скорее всего, неминуемо.
Об этом в эфире телеканала "112" сказал Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах.
Таким прогнозом он поделился, отвечая на вопрос журналистов, знает ли он о предстоящем трехкратном подорожании газа. Кстати, Рева проживает в Виннице, и именно в этом городе газ может подорожать больше, чем на остальных территориях – в 3 раза, сообщает Диалог.UA.
Рева разъяснил, что сейчас увеличиваются расценки только на одну из составляющих цены газа - его транспортировку. А самого интересного следует ждать с января следующего года, когда заканчивается срок действия постановления о регулировании цены на газ, изданного Кабмином времен премьерства Владимира Гройсмана.
Этим постановлением компания "Нафтогаз Украины" была ограничена в формировании цены на газ для промышленных потребителей. После окончания срока действия постановления цена на газ для промышленных предприятий возрастет на 20 %, следовательно, это приведет к такому же увеличению цены и для населения. "С 1 января 2020 года действие постановления прекращается, и ограничения снимаются.
Цена на газ для промышленности и простых потребителей выровняется.
И это уже серьезно", - предупредил экс-министр. Но есть вероятность, как сказал Рева, что газ для населения подорожает с декабря, если ни с ноября этого года. Ранее выяснилось, что украинцам пересчитали платежки по газу. Многие украинцы стали получать сообщения о прекращении поставок. От людей требуют погашения возникшей задолженности в течение тех дней после получения уведомления.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, повышение
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