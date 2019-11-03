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Климкин сообщил, в каком случае Россия может ударить по югу Украины
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса ударит по югу нашей страны.
Удар по южной части украинского государства может решить очень многое для российского президента Владимира Путина, рассказал экс-чиновник в эфире радио НВ.
Бывший министр отметил, что, в частности, РФ может отсечь Украину от моря.
"Если они (власти России - Ред.) будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу", - поделился собеседник.
По словам Климкина, удар по южной части Украины решает для российского лидера "проблемы рейтинга, решает вопросы контроля над Черным морем, решает проблемы создания квази-Новороссии, коридора в Крым и Приднестровье, то есть, единого пространства, контролируемого Россией".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Климкин
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