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Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов
До конца текущего года украинцев ждет существенное подорожание продуктов питания. Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом пишут украинские СМИ.
По мнению аналитиков, более всего в Украине повысится цена на сливочное масло. Причиной изменения прайса на этот популярный продукт называют высокий спрос за границей. То есть, чем больше пойдет продукции на экспорт, тем выше вырастет на нее цена на внутреннем рынке.
Также подорожает хлеб. Цены на него будут повышаться каждый месяц - он прибавит в стоимости 1-3%.
"Мы будем наблюдать, подорожание, как минимум на 1% до конца года на каждый вид хлеба, возможно, даже больше. Отдельные сорта хлеба вырастут где-то до 3%", - поведал эксперт.
В то же время другой эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, считает, что стоимость молочных продуктов вырастет незначительно, поскольку она уже сравнялась с европейской. Рост цены составит 1,5-2% на некоторые виды молочных продуктов.
Также может существенно прибавить в цене гречка - из-за сокращения площадей для посева культуры.
Теги: Донбасс, подорожание, продукты
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