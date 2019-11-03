- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию18:14
- Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло18:02
- Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных17:40
- Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов17:20
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Зеленский обратился к украинским военным с важным требованием: официальное заявление16:48
- Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году16:30
- Ветрено, но с теплом: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник16:10
Неприятные сюрпризы в платежках: украинцы будут платить за газ по-новому
В 2020 году украинцам придется больше платить за газ, так как в квитанциях введут новую графу – абонентская плата. Это сумму придется платить даже тем потребителям, которые не использовали природный газ для бытовых нужд.
Абонентская плата будет выделена отдельно – она будет начисляться за то, что у потребителя есть техническая возможность доступа к газу и независимо от того, пользуется он им или нет, пишет РБК. Как объяснили в НКРЭКУ, такая норма соответствует законодательству Украины, а также соответствует евронормам.
Как будут считать
На данный момент сумма начислений в проекте расчета отличается. В крупных городах – от 0,33 грн до 0,37 грн за кубометр. В некоторых городах – от 1,1 грн до 1,3 грн за кубометр. Разница в тарифах зависит от протяженности газопроводов и от того, сколько абонентов одновременно подключены к одной трубе.
«Допустим, в Киеве к одному километру газовой трубы подключено 10 пятиэтажек, это 600-700 квартир-потребителей, а в частном секторе Николаева к одному километру подключено 100 жилых 1-2 этажных домов. Расходы на эксплуатацию километра газопровода примерно одинаковые, поэтому в Киеве для каждого потребителя доставка одного куба газа обойдется в 33 копейки, а в Николаеве – в 1,57 грн», — объяснил энергоэксперт Валентин Землянский.
Больше всего введение абонентской платы ударит по карману жителям частного сектора, которые и так в зимние периоды платят больше.
Как можно сэкономить
Землянский объяснил, что расчет будет производится на основе тех цифр, которые потребитель покажет в предыдущий период, и чтобы сэкономить – нужно просто не использовать газ.
«Поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями. Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно», — объяснил эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, абонент, оплата
- Хитрые краматорчане уже придумали, как сэкономить на новых тарифах
- "Донецкгоргаз" начал отключения абонентов
- Гройсман не сдается: Кабмин рассматривает вариант снижения цены газа в Украине
- Донбасс - в лидерах по количеству абонентов мобильной связи
- Почему украинский газ стоит так же дорого, как и европейский
- Майорск - серая зона и жизнь людей в ней тоже серая: нет света, воды, газа, зато есть полчища крыс (ВИДЕО)
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина11:21
- Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах09:15
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»08:33
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию18:14
- Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло18:02
- Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных17:40
- Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов17:20
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Зеленский обратился к украинским военным с важным требованием: официальное заявление16:48
- Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году16:30
- Ветрено, но с теплом: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник16:10
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"