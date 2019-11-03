Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект

03.11.2019 20:32

В Верховной Раде собираются разрешить гнать самогон.

Законопроект уже опубликован на сайте Верховной рады, но без текста.

Как сообщает портал Hyser, его инициаторами стали шесть нардепов от партии Слуга народа".

Учитывая то, что данная фракция имеет большинство и к тому же представляет интересы действующего президента Украины, вполне вероятно его примут.

Во многих странах мира разрешено варить самогон, а также другие алкогольные напитки, в случае, если производители домашнего алкоголя не будут его продавать. Однако Украина не входит в перечень таких стран.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность как за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства, так и за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства.

Источник: https://from-ua.com