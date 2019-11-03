Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных

03.11.2019 17:40

Зоозащитники в Одессе добились невозможного.

Так, суд своим решением запретил использовать животных в цирке.

Волонтеры и защитники животных отправились вместе с представителями экоинспекции в одесский цирк.

Оказалось, что животные там находятся в ненадлежащих условиях. Волонтеры обратились в суд с иском о запрете эксплуатации животных.

На заседание пришли представители цирка и зоозащитники. Циркачи думали, что их оставят без работы.

Иск был удовлетворен. На данный момент суд приостановил деятельность заведения до выполнения условия: прекратить использовать животных в представлениях.

Есть надежда, что благодаря действиям местных волонтеров в других городах Украины будет действовать запрет эксплуатации и издевательств над животными.

Так, в нашей стране за жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность. Издевательство и побои животного повлекут штраф от 3400 гривен. Если жизни зверя угрожает опасность, он будет конфискован. Повторный прецедент жестокого обращения увеличивается и составляет от 5100 гривен или даже арест на 15 суток.

Если действия человека оцениваются согласно уголовному законодательству, то виновник может получить тюремный срок от полугода до 3 лет. Убийство животного на глазах ребенка повлечет лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За убийство с особой жестокостью виновник получит все 8 лет.