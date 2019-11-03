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Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию
Из-за действий надзирателей СИЗО в незаконно аннексированном Крыму у журналиста и редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова оказался испорченным украинский паспорт.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реаллии», на этот факт он обратил внимание после того, как вышел на свободу 1 ноября. «Когда я выходил, получал документы, и вот что они сделали с моим украинским паспортом. Страницы склеены: первая с фотографией и дальше все, на которых имеются отметки. Умышленно испортили. Люди специально создают проблемы. Когда у меня изымали паспорт во время обыска дома, он был в нормальном виде», – отметил он.
Также отмечается, что в октябре 2016 года в Крыму задержали владельца издания «Твоя газета» Алексея Назимова и видеооператора Алексея Облезова в Алуште. И хотя первый принял новую «власть», мужчина постоянно ее критиковал.
Российский Следственный комитет его обвинил в вымогательстве 150 тысяч рублей у представителей путинской партии «Единая Россия» якобы за неразглашение компрометирующей информации о его однопартийцах. В ноябре прошлого года Назимов был приговорен к 4 годам 7 месяцев в колонии общего режима.
Теги: Донбасс, Крым, паспорт, провокация
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