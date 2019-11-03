Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет

03.11.2019 19:38

Шесть дополнительных категорий граждан получат право выйти на пенсию на льготных условиях.

Кабинет министров Украины, дополнил «льготный» список шестью профессиями, которые дают право на досрочный выход на пенсию

Постановление 708 «О внесении изменений в списки производств, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 № 461», было дополнено тремя новыми разделами, среди которых: «Производство коксопродуктов», «Производство цветных металлов». Именно работники этих отраслей получили право льготного выхода на пенсию.

Также, включены в список «льготников» еще три категории лиц, которые осуществляют контроль и организацию за выполнением работ во время производственных процессов.

Те, кто подпадает под действие разделов Списка 2, а это: III «Черная металлургия», IV «Производство кокса. Углеподготовка», VIII «Производство цветных металлов», получат право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Источник: https://donpress.com