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Суд решил судьбу нардепа Дубневича: первые подробности
Высший антикоррупционный суд решил судьбу парламентария Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении средств
Об этом сообщает Politeka.
Так, судья отказал в мере пресечения парламентарию от депутатской группы «Воля народа» в виде содержания под стражей. Вместо этого был назначен залог в размере ста миллионов гривен. Их депутат обязан внести на протяжении пяти дней.
Более того, на протяжении расследования депутат Верховной Рады будет обязан носить браслет-трекер и сдать заграничные паспорта.
После оглашения приговора Дубневич заявил: «Удивило, потому что решение суда даже больше чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Если не найду средства, то придется сидеть в СИЗО».
Как сообщалось ранее, на заседании парламента в четверг, 31 октября, Дубневича лишили депутатской неприкосновенности.
За снятие неприкосновенности с депутата проголосовали проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241 за арест Дубневича проголосовали 229 депутатов.
Отметим, следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.
Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича. В то же время он пообещал, что Дубневича не будут задерживать прямо в зале Рады.
Сам Дубневич во время своего выступления заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.
До этого мы писали, что 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.
Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.
Теги: Донбасс, суд, Верховная Рада, нардеп
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