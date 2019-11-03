«Требую держать порох сухим»: Зеленский мощно обратился к артиллеристам в честь их праздника

03.11.2019 13:15

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский обратился со словами поздравления к воинам и ветеранам ракетных войск и артиллерии в честь их профессионального праздника, потребовав при этом, чтобы они держали «порох сухим» и гарантировали сохранение тишины на Донбассе.

Как пишет replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем поздравлении главы государства, опубликованном на его сайте. «Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать «порох сухим» и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», - отметил Зеленский.



Более того, президент пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и непоколебимой веры в нашу победу.