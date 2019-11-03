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Треть украинцев продолжительное время не могут найти работу

03.11.2019 14:40
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За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.

Каждый третий украинец за последние три года долгое время оставался без работы. Особенно это касалось молодежи и жителей сел.

В воскресенье, 3 ноября компания Research & Branding Group, опубликовала данные опроса, в которых выяснилось, что в течение последних трех лет 31% украинцев более трех месяцев не имели работы или искали ее, в то время как 64% украинцев в такой ситуации не оказывались. Опрос проводился среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий, в период с 7 по 16 сентября 2019 года. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face), с максимальной погрешностью выборки — 2,2

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, работа, безработица
 
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