Тройное повышение пенсий ожидает украинцев в 2020 году

03.11.2019 15:15

В Украине запланированы три этапа повышения пенсий 2020 году, а именно: в январе, июле и декабре. В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.

Так, «минималка», которая равна размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен (увеличение на 131 грн).

Также индексация пенсий запланирована на март будущего года. Правда, возможной она станет только в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума, отвяжет его от многих выплат и сделает его «реальным».

Председатель Комитета по вопросам социальной политики, нардер от «Слуги народа», Галина Третьякова заявила, что мартовское повышение пенсии может произойти на уровне 12−12%, а проект госбюджета на 2020 год включает расходы на выплату пенсий и покрытие дефицита ПФУ в размере 172,6 млрд грн.

Нововведение может быть закреплено уже в ноябре, когда нардепы будут голосовать за государственный бюджет 2020 года во втором чтении.

Источник: https://donpress.com