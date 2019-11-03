Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло

03.11.2019 18:02

Маневры штурмовой авиации были проведены в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, передает Диалог.UA.

Снимки были опубликованы информационными агентствами, которые ссылаются на данные украинского Министерства обороны, опубликованные в социальных сетях. Согласно сообщению, бригада тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины провела маневры с использованием истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовиков Су-25, которые выполнили пуски управляемых снарядов по САБ и ДКЛА.

В сообщении отмечено, что боевые экипажи военной авиации смогли выполнить задачи "на отлично". Видео маневров также было опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook.



Источник: www.dialog.ua