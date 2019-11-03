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Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году
Пятый президент Украины Петр Порошенко даже после того, как стал депутатом Верховной Рады после победы Владимира Зеленского на выборах, продолжает высказываться по поводу некоторых планов правительства, о которых он говорил еще во время своего президентства. Так, Петр Порошенко решил прокомментировать тот факт, что некоторые нынешние депутаты считают, что нашей стране не нужен План действий по членству в НАТО.
По словам Петра Порошенко, некоторые депутаты Верховной Рады заявляют, что ПДЧ нашей стране не нужен, так как мы уже подавали заявку еще в 2008 году. Однако пятый президент подчеркнул, что План действий по членству в НАТО – это не заявка, которую Украина подтверждает ежегодно. Порошенко также рассказал, что он сделал еще в 2018 году, когда занимал пост президента:
"В прошлом году я направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о подтверждении намерения вступления в качестве полноправного члена НАТО. Другого варианта обеспечения безопасности - не существует", - заявил Петр Порошенко.
Также Порошенко отметил, что и Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, говорил о том, что Украина продолжает бороться за План действий по членству в НАТО. Кроме того, пятый президент нашей страны отметил, что очень важно то, чтобы вопрос о ПДЧ и Украине был в повестке дня уже на ближайшем саммите представителей НАТО.
Стоит подчеркнуть, что План действий по членству в НАТО существует еще с 1999 года. Он представляет собой программу для помощи тем странам, которые планируют стать частью Альянса. Программа также предусматривает обратную связь и помощь в подготовке к членству в НАТО всех основных направлений в государстве (политика, экономика, оборонная сфера и так далее).
Источник: https://from-ua.com/news/517817-ukrainci-ogorosheni-poroshenko-priznalsya-ch
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, Зеленский
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