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Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется
В Украине начинается отопительный сезон, платежи за коммунальные услуги для граждан увеличатся в несколько раз
По предварительной информации, многие входят в отопительный сезон с долгами за предыдущий год. В общей сложности долг всех потребителей составляет 50 млрд грн.
В Госстате заявляют, что по состоянию на конец августа 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 22,8 млрд гривен; за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,8 млрд гривен; за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 4,9 млрд гривен; по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу — 4,1 млрд гривен; за вывоз бытовых отходов — 0,8 млрд гривен; за поставку электроэнергии — 4,7 млрд гривен, пишет Апостроф.
В среднем начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в августе составляли 667 гривен. При этом размер долга в перерасчете на 1 пользователя колеблется от 1 копейки до 0,5 млн гривен.
Глава СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин сообщил, что оказывающие услуги ЖКХ коммунальные предприятия систематически работают с должниками.
«Каждый месяц формируются списки должников. Сначала идут «напоминания», но если должник не идет на контакт, формируется судебный иск с требованием выплаты долга. В сумме иска учитываются финансовые санкции: судебные издержки и работа судебных исполнителей. После удовлетворения иска, исполнительная служба находит должника, ему блокируются счета в банке, кредитные линии и прочие финансовые активы», — объяснил Лопатин.
По его данным, половина из всех должников расплачиваются с долгами самостоятельно. Треть — оспаривают сумму, еще 20% — решают вопрос в судебном порядке
В юридических ведомствах уверяют, что в тех случаях, когда у должника для погашения задолженности не находится каких-либо доходов, взыскание может быть обращено на принадлежащее ему имущество. Речь идет об объектах недвижимости, транспортных средствах или ином имуществе. Законом предусмотрен порядок описи таких активов, выставления их на торги с целью реализации.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, отопление, жилье, коммунальные услуги
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